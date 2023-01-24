СБУ оголосила про підозру командиру авіаполку рф — за його наказом росіяни вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі

Служба безпеки оголосила про підозру командиру 52 важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації росії полковнику Олегу Тимошину. За його наказом росіяни обстрілювали цивільні обʼєкти в Україні, зокрема влучили в багатоповерхівку в Дніпрі.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Загалом ворожі обстріли, здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців», — зазначили там.

Окрім обстрілу Дніпра, Тимошин також причетний до удару по торговельному центру в Кременчуці в червні 2022 року. Тоді загинула 21 людина, ще 77 отримали поранення.

За даними розслідування, за вказівкою Тимошина російські окупанти в травні обстріляли ракетами торговельний центр «Рівʼєра» в Одесі та міський будинок культури в Лозовій Харківської області. А в липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку «Годжи» в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинуло 14 людей, ще 30 — отримали важкі травми.

«Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)», — підкреслили в СБУ.