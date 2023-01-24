СБУ оголосила про підозру командиру авіаполку рф — за його наказом росіяни вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі

Служба безпеки оголосила про підозру командиру 52 важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації росії полковнику Олегу Тимошину. За його наказом росіяни обстрілювали цивільні обʼєкти в Україні, зокрема влучили в багатоповерхівку в Дніпрі.
Про це пише пресслужба СБУ.
«Загалом ворожі обстріли, здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців», — зазначили там.
Окрім обстрілу Дніпра, Тимошин також причетний до удару по торговельному центру в Кременчуці в червні 2022 року. Тоді загинула 21 людина, ще 77 отримали поранення.
За даними розслідування, за вказівкою Тимошина російські окупанти в травні обстріляли ракетами торговельний центр «Рівʼєра» в Одесі та міський будинок культури в Лозовій Харківської області. А в липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку «Годжи» в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинуло 14 людей, ще 30 — отримали важкі травми.
«Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)», — підкреслили в СБУ.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.