Reuters: ЄС схвалив військову допомогу Україні на €500 мільйонів

Європейський Союз вирішив надати додаткову військову допомогу Україні на €500 мільйонів.

Про це пише Reuters.

За даними джерел агентства, країни погодили цей транш під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Пакет на €500 мільйонів схвалили разом із додатковими €45 мільйонами на нелетальне обладнання для тренувальної місії українських військових у Євросоюзі. Про це Reuters сказав дипломат ЄС. Два інші джерела після закритих переговорів міністрів підтвердили цю інформацію.

Угорщина теж схвалила допомогу для України, але висловилася проти посилення санкцій щодо росії, особливо якщо вони обмежать співпрацю Будапешту з Москвою в ядерній енергетиці.

«Усі рішення, які можуть продовжити війну або призвести до потенційної ескалації, суперечать нашим інтересам. Доведено, що санкції заводять Європу у глухий кут», — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.