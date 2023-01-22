Премʼєр Польщі: Якщо Німеччина не погодиться передати Україні танки Leopard, ми створимо меншу коаліцію

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країни-союзники створять меншу коаліцію, яка буде готова поділитися сучасними танками, якщо Німеччина не погодиться передати Україні Leopard 2.

Про це він сказав в інтервʼю PAP.

«Ми створимо меншу коаліцію країн, готових пожертвувати частину своєї сучасної техніки, сучасні танки Україні, що воює... Рішення підтримати українську армію виправдане і політично, і морально. Сподіваюся, німці рано чи пізно це зрозуміють», — зазначив Моравецький. Він назвав теперішню позицію Німеччини неприйнятною.

«Ми не будемо пасивно спостерігати, як Україна спливає кровʼю. Україна та Європа виграють цю війну — з Німеччиною чи без неї», — наголосив польський премʼєр.

На його думку, німецький уряд має діяти відповідно до потенціалу їхньої держави.

«Їм не потрібно активувати 100 відсотків своїх ресурсів. 30 відсотків достатньо. Навіть 10 відсотків. Це був би прогрес. Однак насамперед Берліну не слід послаблювати чи саботувати дії інших країн», — заявив Моравецький.

Він додав, що Німеччина «потрапила у пастку, яку сама собі розставила», роками намагаючись зблизитися з росією, і німцям досі важко визнати свою помилку.

«Проте від Німеччини залежить, чи захочуть вони приєднатися до припинення російського варварства, чи пасивно спостерігатимуть за цим, прирікаючи себе на те, щоб опинитися на неправильному боці історії», — наголосив Моравецький.