Обстріл багатоповерхівки в Дніпрі: вісім тіл досі лишаються невпізнаними

У Дніпрі досі лишаються невпізнаними вісім тіл загиблих від російського обстрілу багатоповерхівки. Упізнання триватиме ще два тижні.
Про це пише Дніпропетровська ОВА.
У поліції повідомили, що загалом зафіксували 576 заяв від людей. Із них 431 стосується пошкодження майна. Це заяви не лише від жителів багатоповерхівки, в яку влучила ракета, а й сусідніх будинків. Також правоохоронці мають 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 — про пошкодження адміністративних будівель.
Ще два тижні триватиме упізнання тіл восьми загиблих. Наразі кількість загиблих становить 46 людей, ще 81 людину поранено.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.