Обстріл багатоповерхівки в Дніпрі: вісім тіл досі лишаються невпізнаними

У Дніпрі досі лишаються невпізнаними вісім тіл загиблих від російського обстрілу багатоповерхівки. Упізнання триватиме ще два тижні.

Про це пише Дніпропетровська ОВА.

У поліції повідомили, що загалом зафіксували 576 заяв від людей. Із них 431 стосується пошкодження майна. Це заяви не лише від жителів багатоповерхівки, в яку влучила ракета, а й сусідніх будинків. Також правоохоронці мають 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 — про пошкодження адміністративних будівель.

Ще два тижні триватиме упізнання тіл восьми загиблих. Наразі кількість загиблих становить 46 людей, ще 81 людину поранено.