Фінляндія заморозила €187 мільйонів російських активів

Станом на 21 січня Фінляндія заморозила активи росіян на суму €187 мільйонів.
Про це повідомляє Yle.
Заморозкою російських коштів займається Управління зі стягнення боргів.
«Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність», — пояснив начальник відділу санкцій фінського МЗС Піа Сааріваара.
За даними Yle, росіянин Геннадій Тимченко є найвідомішим олігархом із санкційного списку ЄС у Фінляндії. Він є одним із власників столичної арени Helsinki-halli.
- Європейський Союз разом із партнерами хоче розробити план конфіскації заморожених російських активів. Потім їх хочуть передати Україні, щоб компенсувати збитки, завдані російським вторгненням.
- Естонія першою з європейських країн почала підготовку до конфіскації російських активів. Уряд країни планує в січні представити юридичний план вилучення активів, заявив представник Міністерства закордонних справ Міхкель Тамм.
- Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати передачу Україні частини конфіскованих російських активів через Держдеп.