Фінляндія заморозила €187 мільйонів російських активів

Станом на 21 січня Фінляндія заморозила активи росіян на суму €187 мільйонів.

Про це повідомляє Yle.

Заморозкою російських коштів займається Управління зі стягнення боргів.

«Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність», — пояснив начальник відділу санкцій фінського МЗС Піа Сааріваара.

За даними Yle, росіянин Геннадій Тимченко є найвідомішим олігархом із санкційного списку ЄС у Фінляндії. Він є одним із власників столичної арени Helsinki-halli.