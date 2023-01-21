Офіс генпрокурора впевнений, що Іран постачає безпілотники росії. Раніше там не могли визначитися з походженням дронів

У прокуратури немає сумнівів, що представники Ірану причетні до виробництва й постачання дронів до росії.

Про це сказав в ефірі національного марафону начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Він уточнив, що це і оперативні дані, і дані розвідувальних підрозділів як українських, так і наших міжнародних партнерів.

«У нас є інформація, яка підтверджує причетність Ірану до цього. І ми будемо доводити винуватість цих посадових осіб, цих фізичних осіб як у національних судах, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію. І саме зараз органи слідства і прокуратури збирають докази, із якими ми зможемо переконати суд в їхній причетності до цих злочинів», — наголосив Бєлоусов.

Прокурор додав, що з цією метою зараз проводяться сотні слідчих дій, сотні експертиз, які найближчим часом будуть завершені. Він запевнив, що доказів достатньо, аби довести вину посадових і фізичних осіб Ірану, а також представників будь-яких інших країн, які йому сприяють у розробці або поставці цих дронів, їхнього використання в Україні.

Разом із тим 20 січня прокурор департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Іван Чижевський заявив, що українське слідство поки що не визначило походження безпілотників, які росія з вересня використовує проти України і які вважаються іранськими.