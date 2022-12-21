CNN: У США розпочали розслідування, як американські деталі опинилися в іранських безпілотниках

У США створили спеціальну групу, яка проводитиме розслідування, як американські та західні компоненти потрапили в іранські дрони-камікадзе. Російська армія закупила їх в Ірану і зараз запускає по українській інфраструктурі.

Про це пише CNN.

США запровадили жорсткий експортний контроль, який мав закрити доступ Ірану до різних західних компонентів, зокрема і мікроелектроніки. Однак Іран продовжує знаходити способи, як їх отримати.

Британська дослідницька організація Conflict Armament Research перевірила кілька збитих в Україні безпілотників і виявила, що 82% їхніх компонентів були виготовлені американськими компаніями. Серед компонентів, знайдених у деяких безпілотниках, є процесори технологічної компанії Texas Instruments із міста Даллас, а також двигун австрійської фірми, який належить канадській компанії Bombardier Recreational Products. Обидві компанії засудили будь-яке використання їхніх технологій у незаконних цілях.

Останніми тижнями розслідування активізувалося через появу інформації, що росія планує відкрити на своїй території завод із виробництва іранських дронів. Ймовірно, Іран вже почав передавати рф креслення та компоненти для збирання безпілотників.