Тимчасовим начальником Нацполіції призначили Івана Вигівського

Тимчасове виконання обов’язків голови Національної поліції поклали на Івана Вигівського.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив у пʼятницю. До цього Вигівський очолював Головне управління Національної поліції в Києві.

Уранці 18 січня під час авіакатастрофи в Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. За даними Нацполіції, кількість загиблих — 16 людей, серед них троє дітей. Ушпиталені 30 людей, зокрема 12 дітей. Пошукові роботи тривають. СБУ розслідує три версії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисне знищення.

Після цього Кабінет міністрів призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ. І одразу поклав на нього обовʼязки міністра.