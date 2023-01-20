Офіс президента підтвердив звільнення Олексія Арестовича. Позаштатних радників в ОП лишилось десять

Олексій Арестович офіційно вже не є позаштатним радником Офісу президента України.
ОП у відповідь на запит «Бабеля» надав оновлений повний перелік позаштатних радників.
У списку Олександр Закорецький, Михайло Черненок, Андрій Петрів, Сергій Сімак, Вікторія Страхова, Ігор Веремій, Довидас Віткаускас, Владислав Власюк, Маркіян Ключковський та Вікторія Шторм.
У серпні минулого року серед позаштатних радників був Артем Шило. У новому списку його вже немає.
- Арестовича критикували за те, що він висловив припущення, що російську ракету Х-22, яка поцілила в багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збила українська система ППО. Цю тезу підхопила російська влада і пропаганда, щоб виправдати удар. 17 січня він написав заяву на звільнення. В той же день керівниця апарату Офісу президента підписала наказ про звільнення.
- Станом на 20 січня, загиблими в Дніпрі вважаються 46 людей. Безвісти зниклими залишаються девʼятеро людей. У лікарнях наразі перебувають 22 людини.