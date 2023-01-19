У Дніпрі зросла кількість жертв російського удару по житловому будинку. Досі невпізнані 11 тіл

Офіційна кількість загиблих від удару по багатоповерхівці у Дніпрі збільшилася до 46 людей.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, невпізнаними залишаються 11 тіл, стільки ж людей вважають зниклими безвісті.
Поранення отримали 80 людей. У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє з них перебувають у важкому стані, зокрема девʼятирічна дівчинка.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.