У Дніпрі зросла кількість жертв російського удару по житловому будинку. Досі невпізнані 11 тіл

Офіційна кількість загиблих від удару по багатоповерхівці у Дніпрі збільшилася до 46 людей.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, невпізнаними залишаються 11 тіл, стільки ж людей вважають зниклими безвісті.

Поранення отримали 80 людей. У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє з них перебувають у важкому стані, зокрема девʼятирічна дівчинка.