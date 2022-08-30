«Бабель» отримав повний перелік радників голови ОП та безпосередньо самого Офісу

Офіс президента у відповідь на запит «Бабеля» надав повний перелік радників голови ОП Андрія Єрмака та безпосередньо усього Офісу президента. Як виявилося, Олексій Арестович входить саме до другого переліку, хоча на початку роботи був радником Єрмака.

Безпосередньо у керівника ОП є такі радники:

Олександр Козенко;

Лілія Пашинна;

Андрій Гота;

Вікторія Романова;

Вадим Голомазов;

Тетяна Гайдученко;

Сергій Куніцин (поза штатом);

Олена Говорова (поза штатом);

Дарія Зарівна (поза штатом), вона також виконує функції речниці Андрія Єрмака;

Дмитро Дячук (поза штатом);

Вадим Потаєв (поза штатом);

Сергій Неклева (поза штатом);

Руслан Магомедов (поза штатом);

Михайло Подоляк (поза штатом);

Микола Беззубенко (поза штатом);

Михайло Пасічник (поза штатом);

Адомас Аудіцкас (поза штатом);

Тимофій Милованов (поза штатом);

Олександр Роднянський (поза штатом);

Сергій Матієнко (поза штатом);

Сергій Дембовський (поза штатом);

Олена Лисак (поза штатом);

Юлія Сінькевич (поза штатом);

Сергій Лещенко (поза штатом);

Сергій Конохов (поза штатом);

Владислав Білоцький (поза штатом);

Юрій Богуцький (поза штатом).

Також увесь Офіс президента має своїх окремих радників, всі вони позаштатні: