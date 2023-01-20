Чехія та Словаччина теж готові передати Україні свої танки Leopard

Уряди Чехії та Словаччини теж готові передати Україні свої танки Leopard. Вони очікують на дозвіл від Німеччини.

Про це з посиланням на джерела пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ці країни вже передавали Україні свої старі радянські танки. Натомість Німеччина мала замінити їх своїми сучасними танками Leopard 2A4.

Водночас Чехія та Словаччина пропонують поки відмовитися від цих німецьких поставок і передати танки, які призначалися для їхніх армій, Україні. Загалом йдеться про приблизно 30 танків Leopard. Деякі з них у грудні прибули до цих країн, а їхні екіпажі почали навчання.

Німеччина планувала постачати по два танки на місяць і взяти на себе всі витрати на ремонт і модернізацію.