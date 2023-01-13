ЗМІ: Німеччина та Велика Британія наступного тижня ухвалять рішення про поставки Україні західних танків

Німеччина та Велика Британія наступного тижня оголосять про рішення передати Україні західні танки. Ідеться про німецькі танки Leopard і британські Challenger 2.

Про це з посиланням на джерела пишуть Bloomberg і The Guardian.

Очікується, що Німеччина офіційно надасть дозвіл на поставки своїх танків у Берліні під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони зустрінуться 19 січня, а наступного дня відбудеться чергова конференція у форматі «Рамштайн», на якій обговорюватимуть подальші поставки зброї Україні.

Наразі невідомо, чи Німеччина теж передасть свої танки, чи лише надасть згоду іншим державам передати Україні танки Leopard. Про готовність до такого кроку вже заявили в Польщі та Фінляндії.

Щодо Британії, то уряд, найімовірніше, оголосить про поставки танків Challenger 2 в понеділок.