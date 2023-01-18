Європарламент офіційно закликав канцлера Німеччини дати Україні танки Leopard 2 і системи ППО

Депутати Європейського парламенту офіційно закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2 і системи протиповітряної оборони.

Заклик затверджено сьогодні і опубліковано на сайті Європарламенту.

Депутати Європарламенту закликають до негайного розгортання сучасної зброї і протиповітряної оборони наступного покоління, закликають канцлера Німеччини Шольца без подальших зволікань поставити основні бойові танки Leopard 2 в Україну", — йдеться у повідомленні.

Євродепутати також підкреслили, що всі диктатори світу дивляться, чим закінчиться війна в Україні, тому результат матиме значний вплив на їх поведінку на міжнародній арені.