У Німеччині розпочалося засідання у форматі «Рамштайн» щодо поставок зброї Україні

На американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині розпочалось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це пише Укрінформ.

«Ми, 50 держав, є сповнені рішучості підтримати Україну стільки, скільки треба. Путін не розраховував на рішучість України та нашу. Це вирішальний момент для України та всього світу», — заявив, відкриваючи зустріч, головуючий на ній міністр оборони США Ллойд Остін.

Участь у засіданні беруть глави оборонних відомств майже 50 країн, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Обʼєднаного комітету начальників штабів армії генерал Марк Міллі та міністр оборони України Олексій Резніков.

Очікується, що на засіданні учасники почують відповідь Німеччини щодо дозволу на поставки Україні танків Leopard.