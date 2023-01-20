У Німеччині розпочалося засідання у форматі «Рамштайн» щодо поставок зброї Україні

На американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині розпочалось восьме засідання Контактної групи з питань оборони України.
Про це пише Укрінформ.
«Ми, 50 держав, є сповнені рішучості підтримати Україну стільки, скільки треба. Путін не розраховував на рішучість України та нашу. Це вирішальний момент для України та всього світу», — заявив, відкриваючи зустріч, головуючий на ній міністр оборони США Ллойд Остін.
Участь у засіданні беруть глави оборонних відомств майже 50 країн, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Обʼєднаного комітету начальників штабів армії генерал Марк Міллі та міністр оборони України Олексій Резніков.
Очікується, що на засіданні учасники почують відповідь Німеччини щодо дозволу на поставки Україні танків Leopard.
- 11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard. За стандартами НАТО, танкова рота — це 14 машин, хоча сам Дуда точну кількість не назвав.
- За інформацією Bloomberg і The Guardian, Німеччина цього тижня оголосить про рішення передати Україні танки. Ідеться про німецькі Leopard. Перед цим британський премʼєр Ріші Сунак підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2 та додаткові артилерійські системи.
- 18 січня депутати Європейського парламенту офіційно закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2 і системи протиповітряної оборони.