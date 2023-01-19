Премʼєр Польщі: Німеччина боїться реекспорту Leopard 2 в Україну, як «диявол — святої води».

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина боїться реекспорту Leopard 2 в Україну, як «диявол — святої води».
«Я помірно скептик, помірно песиміст, тому що німці захищаються від цього, як диявол захищається від святої води», — цитує агенція Reuters слова Моравецького.
Кілька європейських країн, зокрема Польща та Фінляндія, висловили готовність передати Україні німецькі танки Leopard, проте досі не отримали на це німецької згоди.
Моравецький також заявив, що «вчинить так, як треба» у разі відмови Німеччини на реекспорт.
«Ймовірно, у лютому, згідно з різними експертними оцінками та аналізами, путін готується до чергового наступу. До того часу українці повинні переозброїтися та поповнити свої ресурси там, де з ладу виведені танки чи БМП», — наголосив він.
- 11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard. За стандартами НАТО, танкова рота — це 14 машин, хоча сам Дуда точну кількість не назвав.
- За інформацією Bloomberg і The Guardian, Німеччина цього тижня оголосить про рішення передати Україні танки. Ідеться про німецькі Leopard. Перед цим британський премʼєр Ріші Сунак підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2 та додаткові артилерійські системи.
- 18 січня депутати Європейського парламенту офіційно закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2 і системи протиповітряної оборони.