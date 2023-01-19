Девʼять країн в один день пообіцяли Україні військову допомогу. Яку саме зброю передадуть?

Естонія, Велика Британія, Польща, Латвія, Литва, Данія, Чехія, Німеччина, Нідерланди, Словаччина та Іспанія спільно засудили російську агресію та пообіцяли надати Україні додаткову підтримку. Йдеться про бойові танки, важку артилерію, системи ППО та боєприпаси.

Перелік озброєння оприлюднили в спільній декларації 11 країн НАТО.

Польща

Новий пакет військової допомоги складається із зенітних установок С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них. До того ж країна вже передала 42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів.

В Україну також продовжують постачати 155-мм гаубиці Krab та різні види боєприпасів. Польща також готова передати роту танків Leopard 2 разом із тисячею боєприпасів, але лише в межах ширшої коаліції.

Данія

Країна вже надала Україні озброєння на €600 млн та пообіцяла продовжити навчання бійців ЗСУ. Данія також віддасть Україні всі свої артилерійські установки Caesar — ідеться про 19 САУ калібру 155 мм.

Чехія

Наразі країна збільшує виробництво боєприпасів великого калібру, гаубиць та БТРів, аби в подальшому підсилити цим ЗСУ. Також Чехія надає повне технічне забезпечення обладнання, яке вони вже поставили Україні.

Литва

Країна передасть Україні десятки зенітних установок L-70 («дронебійки»), боєприпаси і два гелікоптери Мі-8, повідомив міністр оборони Арвідас Анусаускас.

Естонія

Естонський пакет підтримки складається з десятків саморухомих гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30. Також ідеться про поставку тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, машин підтримки для артилерії, сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами. Крім того, Естонія далі надаватиме як базову, так і спеціалізовану підготовку бійців ЗСУ .

Латвія

Латвія передасть ЗСУ переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, два гелікоптери М-17, десятки кулеметів із боєприпасами, кілька десятків БпЛА та запчастини до гаубиці М109. Крім того, країна інвестує величезні кошти в підготовку українських військових. У 2023 році Латвія планує навчити близько двох тисяч українських військових за різними програмами — від базової піхотної підготовки до спеціалізованих курсів.

Велика Британія

Велика Британія надасть Україні 600 ракет класу «поверхня — поверхня» Brimstone, танки Challenger 2, щонайменше три батареї самохідних артилерійських установок AS-90 155, кілька бронемашин, зокрема Bulldog.

Словаччина

На додаток до вже наданого важкого обладнання, Словаччина продовжить переконувати членів НАТО в необхідності надати Україні танки, бойові машини піхоти, системи ППО та збільшити виробництво гаубиць, засобів розмінування та боєприпасів.

Швеція

Уряд Швеції офіційно повідомив, що передасть Україні самохідні артилерійські установки Archer. Точної кількості там поки не називають. Окрім артилерії, Швеція також передасть 50 власних бойових машин піхоти CV90 і певну кількість протитанкових ракетних комплексів NLAW.

У Швеції сподіваються за кілька місяців провести навчання українських військових та підготувати всю техніку до передачі.