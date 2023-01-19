Данія віддасть Україні усі свої артилерійські установки Caesar

Данія передасть Україні 19 самохідних артилерійських установок калібру 155-мм Caesar.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони країни.

Міністр оборони Якоб Еллеманн підтвердив передачу після засідання Ради зовнішньої політики Данії. Данія придбала 15 таких САУ у французького виробника Nexter, вони мали бути поставлені у 2020 році. Ще чотири установки мають поставити цього року. Усі ці установки передадуть Україні.

Зазначається, що така передача призведе до затримки формування артилерійської бригади Збройних сил Данії. Тому уряд зараз розглядає можливості паралельно розпочати швидке придбання нових установок.