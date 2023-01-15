Велика Британія передасть Україні 14 танків та 30 артилерійських установок AS90

У Великій Британії уточнили, яку військову допомогу нададуть Україні. Українська армія отримає 14 танків Challenger 2 та 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Про це пише пресслужба британського уряду.

«Передача танків Challenger 2 Україні — це початок зміни напрямку підтримки з боку Великої Британії. [Рота] з 14 танків вирушить до країни найближчими тижнями після того, як премʼєр-міністр повідомив президенту Зеленському, що Велика Британія надасть додаткову підтримку Україні в наземній війні. Очікується, що за ними підуть близько 30 великих самохідних знарядь AS90, керованих пʼятьма військовими», — йдеться в повідомленні.

Навчання українських військових у Британії для роботи на цих танках та артилерії почнеться найближчими днями.