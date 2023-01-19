Ізраїль збільшить гуманітарну допомогу для України — про поставки зброї все ще не йдеться

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що його країна планує посилити допомогу для України в гуманітарній та інших сферах.

«У нашому першому дзвінку Елі Коен і я обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, способи протидії загальним загрозам безпеці. Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю щодо нарощування гуманітарної допомоги та сприяння в інших сферах», — розповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, США домовилися про постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, що розташовані на території Ізраїлю.