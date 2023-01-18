New York Times: США поставляють Україні озброєння з ізраїльських складів

Сполучені Штати залучили для поставок в Україну запаси снарядів калібру 155 мм зі своїх складів на території Ізраїлю, які призначалися для забезпечення бойових дій на Близькому Сході. Ідеться про 300 тисяч артилерійських боєприпасів натівського калібру.

Про це повідомляє у вівторок The New York Times із посиланням на американських та ізраїльських чиновників.

Україна використовує 90 тисяч артснарядів на місяць, що вдвічі перевищує виробничі потужності США та Європи, тому Вашингтон звернув увагу на запаси в Ізраїлі.

Ці склади почали заповнювати під час арабо-ізраїльської війни 1973 року. Таким чином США забезпечували свою армію зброєю у близькосхідних конфліктах, а Ізраїль мав право використовувати їх у критичних ситуаціях.

Спочатку Ізраїль не погоджувався на поставки озброєнь зі своєї території в Україну через побоювання зіпсувати відносини з Москвою, однак наразі ізраїльські та американські чиновники вже повідомили, що майже половину із 300 тисяч снарядів, призначених для України, уже відправили в Європу і згодом передадуть ЗСУ.