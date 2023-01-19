Politico: Франція розглядає можливість відправити в Україну танки Leclerc

Франція розглядає можливість постачання Україні танків Leclerc.
Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.
Таким чином французи хочуть підштовхнути Німеччину до поставок Україні танків Leopard. «Ця тема складна і ще не вирішена в Парижі. Але ми думаємо про це. Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французько-німецької групи», — сказав виданню один із французьких чиновників.
Leclerc — основний бойовий танк французької армії. Його створив концерн GIAT в 1980-і роки для заміни танка AMX-30. Серійне виробництво розпочали в 1992 році, загалом до 2007 року випустили приблизно 800 одиниць. Половина з них перебуває на озброєнні Франції, половина — Обʼєднаних Арабських Еміратів.
- За інформацією Bloomberg і The Guardian, Німеччина та Велика Британія наступного тижня оголосять про рішення передати Україні західні танки. Ідеться про німецькі танки Leopard і британські Challenger 2. Британський премʼєр Ріші Сунак уже підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2 та додаткові артилерійські системи.
- 18 січня депутати Європейського парламенту офіційно закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2 і системи протиповітряної оборони.