Українці зможуть дізнатися про долю зниклих безвісти через омбудсмена

Відтепер українці можуть звертатися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щоб дізнатися долю зниклих безвісти, які можуть перебувати в росії або на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець за підсумками переговорів з російською уповноваженою Тетяною Москальковою.
Звернутися можна за телефоном гарячої лінії 0800-50-17-20, 044-299-74-08, або в інший спосіб, вказаний на сайті омбудсмена.
- Також Україна домовляється з росією про створення гуманітарного коридору. Зокрема, йдеться про повернення додому важкопоранених, літніх людей, дітей, військових та цивільних українців.
- Росія підтвердила, що утримує в полоні 3 392 громадянина України. При цьому приблизно 15 тисяч людей, зокрема багато цивільних, наразі вважаються зниклими безвісти в Україні.
- 14 січня росія скасувала запланований черговий обмін полоненими.