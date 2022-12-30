Радниця президента Вербицька: росія підтвердила, що тримає в полоні майже 3,4 тисячі українських військових

Росія підтвердила, що утримує в полоні 3 392 українських військових.

Про це в інтервʼю німецькому виданню RND розповіла радниця — уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

При цьому, за її словами, приблизно 15 тисяч людей наразі вважаються зниклими безвісти в Україні, у тому числі багато цивільних. Доля цих людей невідома. «Ми не знаємо, що з ними сталося. Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів», — сказала Вербицька.