Росія скасувала запланований обмін полоненими

Росія скасувала запланований черговий обмін полоненими.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Також там розповіли, що росіяни використовують заходи, організовані на підтримку військовополонених, як привід розхитати суспільні настрої в Україні.

Кремлівські пропагандисти стверджують, що на акції в Києві нібито вимагали «припинити бойові дії та почати перемовини з росією» і «звернулися до посольств із вимогою припинити поставки озброєння».