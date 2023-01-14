Росія скасувала запланований обмін полоненими

Росія скасувала запланований черговий обмін полоненими.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Також там розповіли, що росіяни використовують заходи, організовані на підтримку військовополонених, як привід розхитати суспільні настрої в Україні.
Кремлівські пропагандисти стверджують, що на акції в Києві нібито вимагали «припинити бойові дії та почати перемовини з росією» і «звернулися до посольств із вимогою припинити поставки озброєння».
- Росія підтвердила, що утримує в полоні 3 392 громадян України. При цьому приблизно 15 тисяч людей, зокрема багато цивільних, наразі вважаються зниклими безвісти в Україні.