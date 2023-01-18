«Укренерго»: в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит, аварійні відключення вже почалися у восьми областях України

У компанії «Укренерго» повідомили, що в українській енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит потужності після останньої ракетної атаки росіян. Тому аварійні відключення вже почалися у восьми областях.

Про це пише «Укренерго» у своєму Telegram-каналі.

Там розповіли, що через теплу погоду сьогодні споживання електроенергії прогнозується меншим, ніж учора. Але генерація досі не покриває приблизно чверть споживання в Україні.

Причиною дефіциту стало те, що під час останньої атаки були суттєво пошкоджені кілька енергоблоків теплових електростанцій.

Наразі вісім областей вже перевищили ліміти споживання, аварійні відключення ввели в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях.