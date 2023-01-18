«Укренерго»: в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит, аварійні відключення вже почалися у восьми областях України

У компанії «Укренерго» повідомили, що в українській енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит потужності після останньої ракетної атаки росіян. Тому аварійні відключення вже почалися у восьми областях.
Про це пише «Укренерго» у своєму Telegram-каналі.
Там розповіли, що через теплу погоду сьогодні споживання електроенергії прогнозується меншим, ніж учора. Але генерація досі не покриває приблизно чверть споживання в Україні.
Причиною дефіциту стало те, що під час останньої атаки були суттєво пошкоджені кілька енергоблоків теплових електростанцій.
Наразі вісім областей вже перевищили ліміти споживання, аварійні відключення ввели в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що від обстрілів постраждали обʼєкти енергоінфраструктури в шести областях — Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській.
- Загальний дефіцит в енергосистемі — це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворог тимчасово окупував низку електростанцій, що виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша — Запорізька АЕС, її потужності могли б повністю покрити потребу в електроенергії.