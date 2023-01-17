YASNO: Дефіцит в енергосистемі не спадає, екстрені відключення триватимуть і в середу

Дефіцит електроенергії в українській системі залишається суттєвим, тож у середу обмеження будуть такими самими, що й у вівторок.

Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Для столиці обмеження споживання становили 952 МВт. «Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень до планових, стабілізаційних. Графіки не діють», — пояснив гендиректор компанії.

За словами Коваленка, на середу прогнозовані обмеження залишаться такими ж, як були у вівторок, проте передбачити, чи вдасться розподілити їх за графіками, поки важко. Попри те що температура повітря в країні зросла протягом вихідних, що має призводити до зменшення дефіциту, обсяги споживання поки не падають. Коваленко припускає, що причиною є відкладене споживання, коли після відновлення постачання споживачі починають заряджати пристрої та закінчувати справи, які не встигли до відключення.