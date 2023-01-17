«Укренерго»: Значний дефіцит потужності зберігається, у шести областях почалися аварійні відключення

В «Укренерго» повідомили, що після останнього ракетного удару росіян в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. У шести областях України вже почалися аварійні відключення.

Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.

Особливо дефіцит електроенергії відчутно вранці та ввечері, коли споживання перебуває на піку.

Наразі через перевищення лімітів застосовані аварійні відключення в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Кіровоградській областях України.

«Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення в мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється», — зазначили в компанії.

14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що від обстрілів постраждали обʼєкти енергоінфраструктури в шести областях — Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській.