СБУ ідентифікувала росіян, які причетні до ракетного удару по Дніпру

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня цього року. Наразі підтверджена смерть 40 людей, які опинилися під завалами будинку.

Як свідчать дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

командир 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52 важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

штурман 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Григорʼєв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

штурман 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Дінар Назиров, 03.07.1985 року народження;

інженер з авіаційного озброєння 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Євген Поцелуєв, 16.06.1980 року народження.

Крім того, слідчі підтвердили тип ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.

Після проведення відповідних експертиз зловмисникам повідомлять про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України.