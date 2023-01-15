Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, вони здатні нести понад 30 «калібрів»

Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі до 16 одиниць, серед них шість ракетоносіїв.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 16 одиниць, серед яких шість ракетоносіїв, при чому один — підводний», — йдеться в повідомленні.

За даними військових, кількість ракет «Калібр» на них може сягати 44 одиниць. «Але з урахуванням витрачених напередодні — наразі близько трьох десятків», — додали в Міноборони.