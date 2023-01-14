У Дніпрі кількість поранених у зруйнованій багатоповерхівці зросла до 64. Серед них 12 дітей

У Дніпрі кількість поранених через влучання російської ракети в девʼятиповерхівку зросла до 64. Серед них 12 дітей.

Раніше голова ОВА Валентин Резніченко розповів, що найменшій пораненій дитині — три роки. Девʼятирічна дівчинка перебуває у важкому стані.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону заявив, що російська атака зруйнувала 72 квартири, за попередніми даними, там могли жити від 100 до 200 людей. Серед них може бути 50 дітей.

Увесь будинок без електрики, газу та вікон. Зараз потрібно забезпечити житлом понад тисячу людей. Поруч уже розгорнули додаткові «Пункти незламності».

Станом на 20:00 з-під завалів будинку у Дніпрі врятували 35 людей, зокрема шістьох дітей, повідомили у Нацполіції. Загинули п’ятеро людей, ще 64 отримали поранення.

Понад 100 рятувальників розбирають завали пошкодженого російською ракетою будинку. Працівникам ДСНС допомагають місцеві мешканці.