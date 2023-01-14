У Кривому Розі російська ракета вбила одну людину й одну поранила

У Кривому Розі під час масованої ракетної атаки росіян 14 січня загинула одна людина. Також є один поранений.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Російська ракета пошкодила житлові будинки. На місці удару працюють екстрені служби.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російська атака пошкодила енергообʼєкти в шести областях. У більшості регіонів запровадили аварійні відключення.