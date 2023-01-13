Міноборони США випустило звіт про НЛО за минулий рік

Міністерство оборони США опублікувало звіт про неідентифіковані літаючі обʼєкти (НЛО) за 2022 рік.
Протягом року військові зафіксували 510 повітряних обʼєктів. З них вдалося розпізнати 366. Це були безпілотники, повітряні кулі, пластикові пакети та птахи. Не змогли ідентифікувати 171 обʼєкт.
«Деякі з неопізнаних обʼєєктів, імовірно, продемонстрували незвичайні льотні характеристики або експлуатаційні можливості та вимагають подальшого аналізу», — ідеться в повідомленні.
Інформацію про повітряні обʼєкти збирали від різних агентств розвідувальної спільноти, органів військової розвідки, Федерального управління цивільної авіації, Національного управління океанографії та атмосфери, Міністерства енергетики та NASA.
- У березні 2021 року колишній голова розвідки США підтвердив, що існує ще багато секретних матеріалів про НЛО. У червні того ж року розвідка США оприлюднила звіт про НЛО, але не змогла пояснити появу цих обʼєктів.
- Ще у квітні 2020 року Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зафіксовані перехоплення військовими літаками невпізнаних літаючих обʼєктів. Кадри перехоплення зняли екіпажі американських бойових літаків у 2004 і 2015 роках. Усі три ролики раніше вже опинялися у відкритому доступі внаслідок «несанкціонованої публікації у 2007 та 2017 роках», а ВМС США визнали автентичність цих відео.
- У 2019 році кілька пілотів-винищувачів Військово-морських сил США розповіли про фіксування і переслідування невпізнаних літаючих обʼєктів, які вони спостерігали поблизу авіабаз або американських авіаносців. Пілоти описали інциденти, які відбувалися з літа 2014 до березня 2015 року.