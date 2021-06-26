Розвідка США оприлюднила звіт про НЛО — вона не може пояснити появу цих обʼєктів

Управління національної розвідки США оприлюднило звіт про невстановлені літаючі обʼєкти — у нього немає пояснень щодо появи цих НЛО, які помічали військові.

У звіті йдеться про те, що з 2004 до 2021 року про це явище надійшло 144 повідомлення, але всі, крім одного, залишаються без пояснень. Це не виключає можливості того, що обʼєкти мали позаземне походження.

У 80 випадках обʼєкти були зафіксовані кількома датчиками. Ще у 18 випадках повідомлялося про «незвичайну траєкторію руху або незвичайні характеристики польоту» літаючих обʼєктів. Один з таких загадкових предметів, згідно зі звітом, імовірно, виявився великою повітряною кулею, яка втрачала повітря. Решта — 143 випадки — так і залишилися незрозумілими. Управління заявило, що їм не вистачає інформації, щоб дати конкретне пояснення цим інцидентам. У звіті названі 5 категорій, до яких, імовірно, можна віднести літаючі обʼєкти:

повітряні кулі, дрони, сміття і птиці;

природні атмосферні явища, такі як кристали льоду, вологість або коливання температури;

нові розробки або секретні програми США;

можливі технології таких держав, як Росія і Китай, або приватних осіб;

інше.

У звіті наголошується, що ці обʼєкти створюють проблему для безпеки польотів і можуть загрожувати національній безпеці США.

Потреба в цьому звіті зʼявилась після того, як американські військові повідомили про численні випадки, коли в небі спостерігали обʼєкти, що безладно рухаються. У серпні минулого року Пентагон навіть заснував Цільову групу з непізнаних повітряних явищ. Робота групи полягала у «виявленні, аналізі та каталогізації» цих подій, а також в розумінні природи і походження НЛО.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зафіксовані перехоплення військовими літаками невпізнаних літаючих обʼєктів. Кадри перехоплення зняли екіпажі американських бойових літаків у 2004 і 2015 роках. Усі три ролики раніше вже опинялися у відкритому доступі внаслідок «несанкціонованої публікації у 2007 та 2017 роках», а ВМС США визнали автентичність цих відео.