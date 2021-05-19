Пентагон підтвердив справжність ще одного відео з НЛО. Експрезидент Обама заявив, що бачив багато записів

Пентагон підтвердив справжність відеозапису невпізнаного літаючого обʼєкта (НЛО), який в липні 2019 року зробив літак Військово-морських сил поблизу Сан-Дієго.
Як повідомляє NBC News, у Міністерстві оборони заявили, що відео справді записав винищувач і його вже вивчає Цільова група Пентагону з невпізнаних повітряних явищ для «розуміння природи і походження».
Напередодні, 14 травня, режисер-документаліст Джеремі Корбелл опублікував запис з НЛО, що, за його даними, перебував неподалік від бойового крейсера-розвідника USS Omaha (CL-4).
Винищувач зняв сферичний обʼєкт над водою, який летів за нехарактерною для земних технологій траєкторією і незабаром зник під водою.
Політики та сенатори США вже закликають відомства поставитися до «загрози» НЛО серйозно. Сенатор-республіканець Марк Рубіо закликав створити механізм і процес для аналізу даних про НЛО.
18 травня на розважальному The Late Late Show із Джеймсом Корденом про записи НЛО запитали експрезидента Барака Обаму. Спочатку він віджартувався про свою спробу дізнатися про секретну лабораторію у Розвелі (йому нічого нібито невідомо), але після цього заявив, що бачив багато записів військових з переслідуванням різних обʼєктів.
«Є кадри та записи обʼєктів у небі, про які ми точно не знаємо, що це таке. Ми не можемо пояснити, як вони рухалися, їхню траєкторію. У них немає легко зрозумілої моделі. Я думаю, що людям варто серйозно ставитися до спроб дослідити і зʼясувати, що це таке», — сказав Обама.
- У квітні Пентагон підтвердив справжність серії відео і зображень НЛО, знятих Військово-морськими силами біля узбережжя Сан-Дієго в липні 2019 року і березні того ж року поблизу Вірджинії.
- У березні 2021 року колишній голова розвідки США підтвердив, що існує ще багато секретних матеріалів про НЛО. Їх оприлюднять до літа.
- Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зафіксовані перехоплення військовими літаками невпізнаних літаючих обʼєктів. Кадри перехоплення зняли екіпажі американських бойових літаків у 2004 і 2015 роках. Усі три ролики раніше вже опинялися у відкритому доступі внаслідок «несанкціонованої публікації у 2007 та 2017 роках», а ВМС США визнали автентичність цих відео.
- У 2019 році кілька пілотів-винищувачів Військово-морських сил США розповіли про випадки фіксування і переслідування невпізнаних літаючих обʼєктів, які спостерігали поблизу авіабаз або американських авіаносців. Пілоти описали інциденти, які відбувалися з літа 2014 до березня 2015 року.