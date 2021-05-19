Пентагон подтвердил подлинность еще одного видео с НЛО. Экс-президент Обама заявил, что видел много записей

Пентагон подтвердил подлинность видеозаписи неопознанного летающего объекта (НЛО), которую в июле 2019 года сделал самолет Военно-морских сил недалеко от Сан-Диего.

Как сообщает NBC News, в Министерстве обороны заявили, что видео действительно записал истребитель и его уже изучает Целевая группа Пентагона по неопознанным воздушным явлениям для «понимания природы и происхождения».

Накануне, 14 мая, режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал запись с НЛО, которое, по его данным, находилось недалеко от боевого крейсера-разведчика USS Omaha (CL-4).

Истребитель снял сферический объект над водой, который летел по нехарактерной для земных технологий траектории и вскоре исчез под водой.

Политики и сенаторы США уже призывают ведомства относиться к «угрозе» НЛО серьезно. Сенатор-республиканец Марк Рубио призвал создать механизм и процесс для анализа данных об НЛО.

18 мая на развлекательном The Late Late Show с Джеймсом Корденом о записях НЛО спросили у экс-президента Барака Обамы. Сначала он отшутился о своей попытке узнать о секретной лаборатории в Розуэлле (ему ничего якобы неизвестно), но затем заявил, что видел множество записей военных с преследованием различных объектов.

«Есть кадры и записи объектов в небе, о которых мы точно не знаем, что это такое. Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию. У них нет легко объяснимой модели. Я думаю, что людям стоит серьезно относиться к попыткам изучить и выяснить, что это такое», — сказал Обама.