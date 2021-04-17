Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО. Его снял экипаж эсминца USS Russell

Пентагон подтвердил подлинность серии видео и изображений неопознанных летающих объектов, снятых Военно-морскими силами США. В частности подтверждена подлинность видео с летающим «треугольником».

8 апреля режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал запись, на которой запечатлен объект треугольной формы. Оператор снимает объект в режиме ночного видения. На записи видно, как в полете он излучает пульсирующий свет.

Корбелл утверждает, что объект был снят экипажем эсминца USS Russell у побережья Сан-Диего в июле 2019 года. Предположительно, НЛО находилось на высоте около 210 метров.

Как пишет CNN, представитель Министерства обороны США Сьюзан Гоф подтвердила факт съемки этого видео военнослужащими ВМС.

При этом она отметила, что Пентагон отказывается от публичного обсуждения подробностей и возможных объяснений во избежание раскрытия информации, которая может быть полезной для врагов США.

Кроме этого, Гоф подтвердила подлинность еще нескольких видеозаписей и фото. Речь о записях истребителей F-18, которые преследовали три объекта, получившие названия «Сфера», «Желудь» и «Металлический дирижабль», а также о случае, когда экипаж USS Omaha заметил сферический аппарат. НЛО упал в океан, но в районе падения никаких обломков не нашли.

«Металлический дирижабль» Mystery Wire