Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО. Его снял экипаж эсминца USS Russell

Пентагон подтвердил подлинность серии видео и изображений неопознанных летающих объектов, снятых Военно-морскими силами США. В частности подтверждена подлинность видео с летающим «треугольником».
8 апреля режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал запись, на которой запечатлен объект треугольной формы. Оператор снимает объект в режиме ночного видения. На записи видно, как в полете он излучает пульсирующий свет.
Корбелл утверждает, что объект был снят экипажем эсминца USS Russell у побережья Сан-Диего в июле 2019 года. Предположительно, НЛО находилось на высоте около 210 метров.
Как пишет CNN, представитель Министерства обороны США Сьюзан Гоф подтвердила факт съемки этого видео военнослужащими ВМС.
При этом она отметила, что Пентагон отказывается от публичного обсуждения подробностей и возможных объяснений во избежание раскрытия информации, которая может быть полезной для врагов США.
Кроме этого, Гоф подтвердила подлинность еще нескольких видеозаписей и фото. Речь о записях истребителей F-18, которые преследовали три объекта, получившие названия «Сфера», «Желудь» и «Металлический дирижабль», а также о случае, когда экипаж USS Omaha заметил сферический аппарат. НЛО упал в океан, но в районе падения никаких обломков не нашли.
- В марте 2021 года бывший глава разведки США подтвердил, что существует еще много секретных материалов об НЛО. Их обнародуют к лету.
- Пентагон официально опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен перехват военными самолетами неопознанных летающих объектов. Кадры перехвата были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Все три ролика ранее уже оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах», а ВМС США признали подлинность этих видео.
- В 2019 году несколько пилотов-истребителей Военно-морских сил США рассказали о случаях фиксации и преследования неопознанных летающих объектов, которые наблюдали вблизи авиабаз или американских авианосцев. Пилоты описали инциденты, которые происходили в период с лета 2014 по март 2015 года.