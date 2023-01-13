FT: Китай прагне отримати «золоті акції» техногігантів Alibaba і Tencent та посилити контроль над ними

Китай має намір отримати «золоті акції» у техногігантах Alibaba і Tencent. Таким чином влада хоче отримати контроль над компаніями.
Про це пише Financial Times.
За даними джерел FT, державний інвестиційний фонд, створений Управлінням кіберпростору Китаю, 4 січня придбав 1% акцій «дочки» Alibaba — Guangzhou Lujiao Information Technology. Вона володіє відеосервісом Youku та браузером UCWeb.
Плани уряду щодо придбання «золотої акції» Tencent досі перебувають на етапі обговорення. Але, за інформацією FT, «золоту акцію» куплять в одній із дочірніх компаній телекомунікаційного гіганта.
Раніше влада застосовувала проти інтернет-гігантів жорсткі штрафи та санкції. Це призвело до обвалу капіталізацій та відлякало іноземних інвесторів, тому китайська влада змінила підхід — тепер уряд все частіше купує невеликі пакети акцій у технологічних компаніях. Нещодавно Китай придбав «золоту акцію» у ByteDance — материнської компанії TikTok.
Пакети акцій дозволяють Комуністичній партії впливати на процеси всередині компаній та контролювати контент, який транслюється мільйонам людей.
- У 2020 році засновник і голова ради директорів китайського конгломерату Alibaba Group Джек Ма провів найуспішніший у світі продаж акцій компанії Ant і заробив понад $34 мільярди. Однак уряд викликав Ма на розмову, змусив його припинити IPO і посилив контроль над фінтех-компаніями.
- Згодом стало відомо, що уряд скасував продаж акцій Ant через те, що державні банки могли опинитися під загрозою. Вказівка зупинити публічну первинну пропозицію компанії надійшла безпосередньо від президента. Після цього Джека Ма ніхто не бачив.
- Ма помітили лише 6 січня 2023 року. Володар зірки «Мішлен», шеф-кухар Супіньї Джунсуті опублікував фотографію з Ма і підписав: «Для нас велика честь вітати вас та вашу родину у Джей Фай».
- 7 січня засновник і голова ради директорів китайського конгломерату Alibaba Group Джек Ма вирішив відмовитися від контролю над фінтех-гігантом Ant Group (дочірня компанія Alibaba).