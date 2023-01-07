Китайський мільярдер Джек Ма втратить контроль над фінтех-гігантом Ant Group

Засновник і голова ради директорів китайського конгломерату Alibaba Group Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group (дочірня компанія Alibaba).

У заяві Ant Group сказано, що це черговий крок «оптимізації управління та довгострокового сталого розвитку». Коли реструктуризацію офіційно завершать, невідомо, але компанія заявляє, що зміни не вплинуть на її діяльність та «інтереси акціонерів».

Ма не обіймав посад у керівництві Ant Group та не входив до ради директорів. Він контролював компанію через пов’язані фірми, зокрема інвестиційну Hangzhou Yunbo. Вона тримала контроль над двома компаніями, які володіли понад 50% у Ant Group. У самій Ant Group зазначають, що Ма керував 53,46% голосуючих акцій.

Десять головних акціонерів, включаючи Ма, погодилися голосувати незалежно, а не спільно, як раніше. Тепер розмір голосуючих прав Ма становитиме 6,2%.

У раді Ant Group також з’явиться п’ятий незалежний директор. Це дозволить убезпечитися від одноосібного контролю над компанією.

The Wall Street Journal пише, що це рішення не продиктоване китайською владою. Регулятори не вимагали перерозподілу контролю.