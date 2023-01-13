Українській військові прибули на навчання до Іспанії. Частина з них освоюватиме установки Hawk

В Іспанію прибула група з 225 українців, які, зокрема, освоюватимуть систему протиповітряної оборони Hawk. Підготовка триватиме в рамках місії Євросоюзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).
Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії.
Програма військового вишколу розрахована для 400 українців кожні два місяці, і це вже друга група, яка прибула до країни.
Міноборони країни зазначило, що 20 осіб із цієї групи пройдуть навчання з системами ППО Hawk, які Іспанія пообіцяла надати Україні в кількості шести одиниць.
Більшість прибулих військовослужбовців не мають військового досвіду й пройдуть базову підготовку, зокрема допомогу пораненим і способи захисту від мін-пасток.
- У листопаді 2022 року повідомлялося, що Європейський Союз запустив місію ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), у рамках якої планують навчити до 15 тисяч українських військових.
- 2 грудня 2022 року Іспанія передала Україні перший зенітно-ракетний комплекс Hawk.