«Обговорили широкий спектр проблем». Омбудсмани України та росії провели зустріч

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою.
Про це він повідомив у Telegram.
«Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, повʼязаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями», — повідомив Лубінець.
- 1 липня 2022 року нардепи призначили свого колегу Дмитра Лубінця уповноваженим Верховної Ради з прав людини.
- 31 травня Верховна Рада звільнила з посади омбудсмана Людмилу Денісову. Причина — незадоволеність її роботою на посаді, зокрема щодо організації гуманітарних коридорів, захисту й обміну полонених, протидії депортації дорослих та дітей з окупованих територій. Усі ці питання вимушено вирішувала віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук. Сама ж Денісова заявила, що вона не займалась цими питаннями, оскільки не мала відповідних повноважень.