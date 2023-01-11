«Обговорили широкий спектр проблем». Омбудсмани України та росії провели зустріч

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою.

Про це він повідомив у Telegram.

«Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, повʼязаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями», — повідомив Лубінець.