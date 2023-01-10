Голова Одеської ОВА звільнив свого заступника Муратова, якого спіймали на хабарі

Голова Одеської ОВА Максим Марченко звільнив свого заступника Олега Муратова. Правоохоронці спіймали його на хабарі.
Про це повідомляється у Telegram-каналі очільника Одеської ОВА.
Там зазначили, що наказ про звільнення Марченка видали 10 січня.
- 5 січня правоохоронці затримали за підозрою в корупції заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова. Посадовець за гроші пропонував керівнику одного з підрозділів ОВА допомогти уникнути кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За $35 тисяч він обіцяв допомогти закрити провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті звʼязки у правоохоронних органах України.
- Суд вирішив посадити Муратова за ґрати на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйонів 220 тисяч гривень. 9 січня Муратов вніс заставу та вийшов із СІЗО.