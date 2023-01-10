Голова Одеської ОВА звільнив свого заступника Муратова, якого спіймали на хабарі

Голова Одеської ОВА Максим Марченко звільнив свого заступника Олега Муратова. Правоохоронці спіймали його на хабарі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі очільника Одеської ОВА.

Там зазначили, що наказ про звільнення Марченка видали 10 січня.