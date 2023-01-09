Заступник голови Одеської ОВА Олег Муратов вийшов із СІЗО під заставу

Заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олег Муратов, якого затримали за підозрою в корупції, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу.
Про це «Суспільному» повідомила прессекретар прокуратури області Ірина Коваленко.
Приморський районний суд Одеси 5 січня обрав Муратову запобіжний захід.
Сторона обвинувачення клопотала про арешт, тому що Муратов нібито має «великі звʼязки» і може впливати на свідків або втекти за кордон. Сам заступник голови Одеської ОВА відкинув обвинувачення, заперечивши причетність до злочину. Його адвокат просив про запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою.
Суд вирішив посадити Муратова за ґрати на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйонів 220 тисяч гривень.
- 5 січня правоохоронці затримали за підозрою в корупції заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова. Посадовець за гроші пропонував керівнику одного з підрозділів ОВА допомогти уникнути кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За $35 тисяч він обіцяв допомогти закрити провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті звʼязки у правоохоронних органах України.