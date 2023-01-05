Суд обрав запобіжний захід заступнику голови Одеської ОВА — два місяці в СІЗО з можливістю внести заставу

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід заступнику голови Одеської ОВА Олегу Муратову. Його посадили за ґрати на 60 днів із можливістю внесення застави.

Про це пише Укрінформ.

Сторона обвинувачення клопотала про арешт, тому що Муратов нібито має «великі звʼязки» і може впливати на свідків або втекти за кордон. Сам заступник голови Одеської ОВА відкинув обвинувачення, заперечивши причетність до злочину. Його адвокат просив про запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою.

Суд задовольнив клопотання прокурорів та посадив Муратова на 60 днів за ґрати. Водночас він має можливість внести заставу у розмірі 3 мільйонів 220 тисяч гривень.