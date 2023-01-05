СБУ затримала на хабарі заступника голови Одеської області

Правоохоронці затримали за підозрою в корупції заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Посадовець за гроші пропонував керівнику одного з підрозділів ОВА допомогти уникнути кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За $35 тисяч він обіцяв допомогти закрити провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті звʼязки у правоохоронних органах України.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного в будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію. Під час обшуків у заступника голови ОВА знайшли понад $45 тисяч, більше ніж €21 тисячу, золоті злитки та монети.

Правоохоронці не називають імені затриманого, але за даними місцевого видання «Думская», ідеться про Олега Муратова.