Politico: Білий дім розглядає можливість постачання Україні БТР Stryker

Сполучені Штати розглядають можливість постачання Україні бойових броньованих машин Stryker. Вони можуть увійти до нового пакета допомоги, про який оголосять вже наприкінці наступного тижня.

Про це повідомило Politico з посиланням на двох осіб, знайомих з обговореннями.

Остаточного рішення щодо Stryker ще немає, тому ймовірність відтермінування рішення залишається.

Видання вказує, що восьмиколісні броньовані машини Stryker не такі потужні й захищені, як танки, але вони також здатні виконувати завдання в умовах снігу, бруду та піску.

«Українцям потрібні бронетранспортери, а це те, що у нас є. Не такі хороші, як Bradley для бою з танками, але хороші для захисту піхоти та переміщення до лінії фронту», — сказав співрозмовник з Міністерства оборони США.

Stryker може перевозити більше солдатів, ніж Bradley, і забезпечує водночас більший захист, ніж Humvee. Він оснащений 50-мм кулеметом, яким можна керувати зсередини БТР. Україна вже має подібні машини ACSV, які передав уряд Канади.