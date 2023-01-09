У Дніпропетровській області оприлюднили списки ухилянтів. Омбудсман Лубінець ініціює перевірку

У Дніпропетровській області оприлюднили інформацію про чоловіків, які не прийшли до військкомату після отримання повістки. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціює перевірку через порушення закону «Про захист персональних даних».

Про це йдеться на сайті омбудсмана.

Там повідомляють, що списки містять відомості, за допомогою яких можна ідентифікувати конкретну людину, а отже їхнє оприлюднення порушує закон.

В Офісі українського омбудсмана наголошують, що обробляти такі персональні дані слід для конкретних і законних цілей, за згодою власника або у випадках, передбачених законодавством. А працівники, які отримали такі дані на роботі, зобовʼязані не розголошувати їх.

Офіс уповноваженого вимагає провести внутрішню перевірку в Дніпровському центрі комплектування, вилучити списки ухилянтів та провести розʼяснювальну роботу.