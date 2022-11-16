Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізацію до 19 лютого 2023 року

Верховна Рада продовжила дію загальної мобілізації та воєнного стану до 19 лютого 2023 року.
За постанови № 8189 і № 8190 проголосували відповідно 294 та 297 депутатів, повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.
Він додав, що це вже п’яте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни, попередні були 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня.
- Від початку російського вторгнення в Україні встановлений воєнний стан й оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати із країни. Наразі воєнний стан і загальна мобілізація діють до 21 листопада 2022 року.
- 4 листопада Рада ухвалила закон про бронювання від мобілізації військовозобовʼязаних, що визначає категорії громадян (чоловіків), які не підлягають призову у військо.