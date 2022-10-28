Верховний суд заборонив оскаржувати повістки в судах

Верховний суд України постановив, що повістка Територіального центру комплектування та соцпідтримки не може бути оскаржена в суді. У суді аргументували це тим, що такий документ є лише засобом оповіщення відповідно до закону «Про військовий обовʼязок і військову службу».
До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду у своїй постанові від 8 вересня 2022 року у справі № 300/1263/22 (провадження № К/990/15867/22).
У цій справі позивач оскаржував наказ про зобовʼязання прибути до пункту збору відповідно до врученої повістки.
Суди першої та апеляційної інстанцій відмовилися відкрити провадження у справі, мотивуючи тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів, оскільки в розумінні КАС України складення повістки не є рішенням чи дією субʼєкта владних повноважень.
Верховний суд, переглянувши спір за касаційною скаргою позивача, залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін.
Військова служба правопорядку в ЗСУ зазначає, що відтепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного суду.
- Від початку російського вторгнення в Україні встановлений воєнний стан, а також оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати із країни. Наразі воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили до 21 листопада 2022 року.
- 20 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про порядок бронювання військовозобовʼязаних під час мобілізації. Він передбачає перелік чоловіків, яких не можна призивати.