Верховний суд заборонив оскаржувати повістки в судах

Верховний суд України постановив, що повістка Територіального центру комплектування та соцпідтримки не може бути оскаржена в суді. У суді аргументували це тим, що такий документ є лише засобом оповіщення відповідно до закону «Про військовий обовʼязок і військову службу».

До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду у своїй постанові від 8 вересня 2022 року у справі № 300/1263/22 (провадження № К/990/15867/22).

У цій справі позивач оскаржував наказ про зобовʼязання прибути до пункту збору відповідно до врученої повістки.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовилися відкрити провадження у справі, мотивуючи тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів, оскільки в розумінні КАС України складення повістки не є рішенням чи дією субʼєкта владних повноважень.

Верховний суд, переглянувши спір за касаційною скаргою позивача, залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін.

Військова служба правопорядку в ЗСУ зазначає, що відтепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного суду.