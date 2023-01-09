У Дніпрі викрили підпільний осередок забороненої Партії Шарія

У Дніпрі Служба безпеки України викрила підпільний осередок Партії Шарія. Його представники готували масові заворушення в регіоні.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
За даними слідства, осередок забороненої партії організував мешканець Донецької області, який приїхав до Дніпра під виглядом переселенця. Підпільне відділення він організував у своєму житлі. Для конспірації зловмисник контактував виключно з «перевіреними» людьми і ретельно приховував адресу свого проживання.
У помешканні організатора знайшли склади з проросійськими виданнями, листівками та фінансову «звітність». Також виявили «угоди» для представників Партії Шарія про нерозголошення інформації та інструкції з алгоритмом дій під час провокації масових заворушень.
Зловмисники готувались до вуличних акцій на підтримку росіян у разі наближення лінії фронту або окупації регіону.
- 20 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупинено діяльність 11 проросійських політичних партій — це ОПзЖ, «Опозиційний блок», Партія Шарія, «Наші» та інші.
- Згодом ці та подібні їм партії почали забороняти суди. У червні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що суд заборонив ОПзЖ на підставі матеріалів СБУ.
- 22 жовтня в Україні вже повністю заборонили діяльність 12 проросійських політичних партій.